Щоденна чашка кави знижує ризик розвитку хвороб серця і судин

Ризик виникнення хвороб серця і судин падає, якщо в щоденному меню присутній чашка кави. Цей ефект пов’язаний з кавовими поліфенолами.

Про те, що випивається щодня чашка кави знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, пише видання Express. Висновок про це було зроблено дослідниками з Інституту наукової інформації в галузі кави (Institute for Scientific Information in Coffee, ISIC).

«Кардиозащитное властивість кави забезпечується великою кількістю поліфенолів, що містяться в плодах і зернах. Ці речовини позитивно впливають на переробку жирів і холестерину в організмі», — висловилися вчені.

Кавові поліфеноли, на які вказують фахівці, давно відомі науці своїм антиоксидантну та протизапальну потенціалом. Завдяки їх високої концентрації в каву цей напій характеризується наукою як ефективний борець з атеросклерозом.

На думку фахівців ISIC, для досягнення корисного ефекту бажано випивати в день до трьох чашок кави. Їх розрахунки свідчать, що в такому разі ризик розвитку хвороб серця і судин стає нижче на 15%.