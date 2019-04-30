Брежнєва без макіяжу показала, як відсвяткувала Великдень

Віра Брежнєва поділилася дуже ніжним кадром, розповівши, як ставиться до Великодня

Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, яка нині часто виступає в Росії, поділилася з фоловерів в Instagram незвичайним фото. Знаменитість виставила ніжне селфі в капюшоні толстовки і без макіяжу, позуючи в одному із закладів. Так, артистка зізналася, що відзначила світле свято Великодня в колі рідних і близьких, а також трепетно привітала своїх прихильників.

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Я обожаю этот праздник.. 💛 Его Смысл, его Традиции! Этот день мы проводим семьёй и с близкими друзьями. Сегодня не было исключением. Сколько улыбок, сколько радости , сколько тепла душевного❤️ Всех, кто празднует, поздравляю со Светлым Праздником Пасхи ! Христос Воскрес 💛

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 28 Апр 2019 в 11:43 PDT

“Я обожнюю це свято.. 💛 Його Сенс, його Традиції! Цей день ми проводимо з родиною та близькими друзями. Сьогодні не було винятком. Скільки усмішок, скільки радості , скільки душевного тепла❤️ Всіх, хто святкує, вітаю з Світлим Святом Великодня ! Христос Воскрес 💛”, – поділилася радістю Брежнєва. Фолловери залишилися в захваті: “Веруля, ти як 🐣❤️”, “Воістину Воскрес! Яка ви щаслива і умиротворена😊😍👍. Щастя вашій родині❤️”, “Віра, у вас відсутній ген старості @ververa”, “Прекрасна! Краса Ваша зсередини – справжня!”, “Принцеса💗🔥💋💋”.

: znaj.ua

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