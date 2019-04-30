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Брежнєва без макіяжу показала, як відсвяткувала Великдень

30.04.2019

Віра Брежнєва поділилася дуже ніжним кадром, розповівши, як ставиться до Великодня

Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, яка нині часто виступає в Росії, поділилася з фоловерів в Instagram незвичайним фото. Знаменитість виставила ніжне селфі в капюшоні толстовки і без макіяжу, позуючи в одному із закладів. Так, артистка зізналася, що відзначила світле свято Великодня в колі рідних і близьких, а також трепетно привітала своїх прихильників.

 

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Я обожаю этот праздник.. 💛 Его Смысл, его Традиции! Этот день мы проводим семьёй и с близкими друзьями. Сегодня не было исключением. Сколько улыбок, сколько радости , сколько тепла душевного❤️ Всех, кто празднует, поздравляю со Светлым Праздником Пасхи ! Христос Воскрес 💛

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 28 Апр 2019 в 11:43 PDT

“Я обожнюю це свято.. 💛 Його Сенс, його Традиції! Цей день ми проводимо з родиною та близькими друзями. Сьогодні не було винятком. Скільки усмішок, скільки радості , скільки душевного тепла❤️ Всіх, хто святкує, вітаю з Світлим Святом Великодня ! Христос Воскрес 💛”, – поділилася радістю Брежнєва. Фолловери залишилися в захваті: “Веруля, ти як 🐣❤️”, “Воістину Воскрес! Яка ви щаслива і умиротворена😊😍👍. Щастя вашій родині❤️”, “Віра, у вас відсутній ген старості @ververa”, “Прекрасна! Краса Ваша зсередини – справжня!”, “Принцеса💗🔥💋💋”.

: znaj.ua

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