Шоумен Чекалкін повідомив про перелік українців, яких планувало вбити ФСБ

У суді Рівного триває судовий процес, де свідчить кілер, якому офіцери ФСБ замовили вбити вісьмох українських військових.

Це заявив перекладач, дипломат і шоумен Дмитро Чекалкін у ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Дипломат розповів, що минулого тижня він відвідав Рівне, де зараз триває судовий процес щодо так званого «чорного списку» Путіна.

«Про цей процес пишуть у The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, натомість в Україні жодний зі ЗМІ не розповідає про це. До цього списку входять ті українські військові, які надавали підтримку Грузії під час військової агресії Росії у серпні 2008 року», — пояснив Дмитро Чекалкін.

Зокрема, уточнив дипломат, до списку занесені навідники ППО, які керували комплексами, що збивали російські літаки.

«Росія визнала, що в них є відповідне рішення про знищення військових злочинців за кордоном, які завдали шкоди РФ. Колишній український військовий Мамчур (не народний депутат України Юлій Мамчур, який служив у Криму, — ред.), який дійсно був у Грузії, минулого року був застрелений у Рівному. Натомість місцева громада про це взагалі нічого не знала.

Вбивця зізнався, що на нього дійсно вийшли співробітників ФСБ, коли він перебував у Москві. Також кілер підтвердив, що Мамчур був у списку з восьми осіб, яких він мав знищити. Сьогодні людина свідчить у суді в Рівному, але про цей процес ніхто не розповідає”, — констатував Дмитро Чекалкін.

Нагадуємо, 24 квітня президент Р Ф Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Україна звернулася до Радбезу ООН через видачу російських паспортів в ОРДЛО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.