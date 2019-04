У Великобританії загорівся рідний ліс Вінні-Пуха (ВІДЕО)

В Ешдаунському лісі у Великобританії, який є прототипом лісу, де жили герої дитячої казки Алана Мілна про Вінні-Пуха, сталася велика пожежа.

Пожежа сталася в неділю ввечері, 28 квітня. Вогонь охопив загалом близько 20 гектарів лісу, передає ВВС.

Гасити пожежу прибули шість команд рятувальників. Чотири з них залишалися на місці до ранку понеділка, щоб упевнитися, що вогню більше немає.

Firefighters have been battling a huge 6-hectare fire in the #KingStanding area of the #AshdownForest overnight. The response is being scaled down but the fire is still alight. Video from @brightonsnapper pic.twitter.com/r73z2r5qxi

— BBC Sussex (@BBCSussex) 29 квітня 2019 р.

Представник однієї з пожежних бригад зазначив, що такі пожежі рідко виникають вночі, проте немає підстав вважати, що це був підпал.

Незважаючи на дощ напередодні, підлісок був дуже сухим, через що вогонь швидко поширювався. Місцевий лісничий Кріс Саттон розповів, що типова для цих місць папороть “була суха, як солома”.

Лісничий додав, що через вогонь, швидше за все, загинули рептилії, тому що вони занадто повільні, а також були знищені гнізда з відкладеними в них яйцями і пташенятами.

Ешдаунський ліс найдужче відомий за казкою про Вінні-Пуха. Її автор – драматург Алан Александр Мілн – у 1925 році переїхав до селища Гартфілд, розташованого поруч з лісом. Саме він став прототипом для Стоакрового лісу (англ. The Hundred Acre Wood).

