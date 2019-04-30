На Подолі на місці скверу будуватимуть готель

Як стало відомо, днями судова інстанція повернула орендарю ділянки по вул. Дегтярній, 2-4. Компанії «Фонд «Якісне житло» також повернули право на зміну її цільового використання. Відомо, що два роки тому Київрада на вимогу місцевих мешканців Подолу розірвала з компанією договір оренди.

На цьому місці ФКЖ збирався будувати 9-поверховий готель. Проект будівництва збирався на 65% фінансувати «Укрбуд» та на 35% «Рівайзд Девелопмент». Пізніше другий інвестор вийшов з проекту, а мешканці не підтримали будівництво та зажадали від Київради розірвати договір з орендарем ділянки, що і було зроблено. Пізніше Фонд подав касацію до Господарського суду.

18 квітня 2019 року справу було розглянуто Касаційним судом, рішення Київради скасовано, зазначили у відомстві. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Городяни, в свою чергу, оголосили, що продовжать боротися за сквер, який є єдиною зеленою зоною в їхньому районі.

: stolychno.news

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