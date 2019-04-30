Сьогодні імператор Японії Акіхіто зречеться престолу

Церемонія зречення імператора від престолу відбудеться в Японії вперше за двісті років.

Про це інформує NHK.

“Церемонія зречення престолу пройде в Імператорському палаці рано ввечері. Від імені громадськості подяку імператору висловить прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Потім імператор востаннє в цьому статусі звернеться до народу. Церемонія зречення живого імператора від престолу пройде вперше за двісті років”, – ідеться в повідомленні.

Відразу після цього японський престол займе син Акіхіто – наслідний принц Нарухіто.

Три роки тому Акіхіто, який народився в 1933 році, висловив сумнів у тому, що його похилий вік дозволить йому й надалі виконувати обов’язки.

Ці слова розцінили як бажання залишити престол. Однак жодних юридичних норм для такого кроку не було, пояснює NHK, а конституція забороняє імператору чинити будь-який політичний вплив.

Проте народ Японії висловив підтримку імператорові, і парламент ухвалив закон, який допустив можливість зречення.

Зазначається, що Акіхіто посів престол у віці 55 років. Він став першим імператором Японії, роль якого закріплена в Конституції як “символ держави”.