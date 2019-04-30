На Донбасі бойовики вісім разів порушили «тишу», втрат немає

Минулої доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це інформує прес-центр штабу ООС.

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», — ідеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу міста Мар’їнка; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Широкине; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Піски; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв позиції українських захисників: з 82 мм мінометів — у районі населеного пункту Золоте-4; з автоматичних станкових гранатометів — біля села Травневе.

Утрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки Об’єднаних сил, 29 квітня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»: з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Лебединське; з гранатометів різних систем — поблизу населеного пункту Піски.

Утрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, утрати ворога уточнюються.