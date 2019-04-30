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У травні Сонце зазнає людство на міцність: потужні магнітні бурі Землю накриють

30.04.2019

Останній місяць весни відрізняється підвищеною активністю Сонця, тому в цьому місяці варто бути обережним тим, хто страждає від хронічних хвороб. Магнітні бурі будуть відбуватися протягом усього місяця.

У перший тиждень травня найбільш небезпечним вважається 5 число. В цей день можуть здолати слабкість, апатія, підвищена втома, дратівливість і навіть нервозність, а також можуть з’явитися депресивні стани. Крім того, магнітні посприяють появи мігрені і загострень хронічних захворювань.

У другий тиждень травня – 11-17 травня будуть найважчими днями. Метеозависимые люди в цей період можуть відчувати загальне нездужання, проблеми з серцево-судинної, імунної, зорової та дихальною системами.

Третя тиждень стане дуже неприємною. Так в період з 20 по 25 травня магнітні бурі зроблять негативний вплив на психоемоційну бік українців. У цей період потрібно знизити кількість стресових ситуацій і уникати конфліктів.

В кінці травня на українців чекає черговий сплеск сонячної активності 28 травня. Магнітна буря призведе до загальних нездужань, тому в цей день потрібно подбати про маленьких дітей і літніх людей. Саме вони найбільше відчують цей вид активності.

Нагадаємо, портал Акценти писав, що протягом травня на нашу планету впаде відразу кілька атак з Сонця. Вони приведуть до електромагнітних коливань, що стане причиною нездужань у метеозалежних людей.

Перша атака вже відбудеться 1 та 2 травня. Тому метеозалежним людям доведеться вже зараз запасатися ліками. На думку вчених, таких сплесків енергії на Сонці буде три. Землянам доведеться підготуватися до ще двох. Вони відбудуться ближче до середини і кінця місяця. Вчені відзначають, що магнітні порушення будуть близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Графік магнітних бур на травень складено Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Наступний день з підвищеною активністю Сонця очікується 7 травня.

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Також Акценти повідомляв, що квітень буде не самим приємним місяцем для українців. Так, на території України очікуються сильні магнітні бурі. Найбільш жорсткі магнітні коливання потрапляють на період з 22 до 25 квітня. Пік магнітних бур буде спостерігатися 23-34 квітня.

Нещодавно Акценти писав, що березень був надзвичайно активний відносно сонячної активності. У квітні ця активність буде значно менш інтенсивною, тому магнітних бур буде не так багато.

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