Відповідь Саакашвілі на заклик Путіна загнав усіх у ступор: «Я радий, що ви, Володимире Володимировичу…»

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до президента РФ Володимира Путіна, попросив не втручатися в українські справи.

Про це стало відомо завдяки записи колишнього президента в Facebook.

Така реакція була викликана тим, що Путін закликав Зеленського повернути Михеилу Саакашвілі український паспорт. Так, раніше Володимир Путін звернувся до Володимиру Зеленському та закликав останнього повернути втікача президенту Грузії його паспорт, а також дозволити в’їзд в Україну.

На думку Саакашвілі, своїм закликом Путін має намір очорнити його самого а також Володимира Зеленського.

«Я радий, що ви, Володимире Володимировичу добре усвідомлюєте, наскільки ви токсичні для українців і для українських політиків. Цей прийом давно відомий: використовувати чиюсь токсичність, щоб вимазати свого ворога. В даному випадку ви додумалися використовувати самого себе і ту ненависть, яку до вас відчуває Україна», — заявив грузинів.

Саакашвілі наполегливо порадив Путіну не лізти в справи України, так як подібні заяви можуть завдати чималої шкоди репутації президента.

«Так ось, новоспечений троль, Володимир Володимирович, я достатньо досвідчений, щоб за цими маневрами бачити прийоми вашої політики подвійних стандартів. Тепер це не ваша справа! Ми з українцями розберемося самі!» — написав Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі передрік долю Порошенко і України.

Екс-президент і колишній керівник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що лідер президентської гонки Володимир Зеленський дуже добре підготовлений до майбутньої посади

На даний момент він не збирається повертатися в Україну

Раніше портал Акценти писав, що Саакашвілі попередив Зеленського про головні загрози для України. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Саакашвілі звернувся до Зеленському з наступними словами: «Президент Росії зараз перевіряє на вошивість нову команду Зе!, яка приходить в Україну, з самого початку. Мабуть, він хоче, щоб Україна пішла відразу на поступки, наприклад, вийшовши з багатостороннього формату переговорів просто перейшовши в двосторонній формат і кілька інших речей, символічних і не дуже».

Також портал Акценти повідомляв, що Саакашвілі звернувся до українців і знову заговорив про революцію.

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