Українські випускники підірвали соцмережі крутейшим роликом у стилі дебатів Зеленського і Порошенко: таке вразить будь-якого

Випускники 11 класу записали запрошення на випускний вечір у стилі відеозвернення Володимира Зеленського та Петра Порошенка, за допомогою яких вони запрошували один одного на дебати.

Школярі з Загатья Закарпатської області записали відео на тлі зруйнованого села і розбитих доріг.

При чому перша частина була записана в стилі Володимира Зеленського, а друга — в стилі Петра Порошенка.

Запрошуючи на свято, яке відбудеться 27 червня, школярі сподіваються, що погані сільські дороги не завадять їх однокласникам прийти на випускний.

ЗА!гаття йде на випускний 2019

Geplaatst door Oleksandr Bantiuk op Zaterdag 27 april 2019

У стилі ролика Зеленського молодь наголосила, що запрошують на випускний «не алкоголіки, не наркомани, не брехачи, не олігархи, а учні 11 класу».

Користувачі мережі в захваті від подібної інтерпретації політичного відео головних учасників президентської гонки 2019 року. Вони залишають безліч коментарів під відео.

«Найкрутіше запрошення на випускний, яке я бачила», «Ну, думаю, вони не тільки відзначать свій випускний, а стануть дуже популярними. Діти нереально круті», «Дуже класно!», «Бомба», — пишуть захоплено під відео.

Нагадаємо, що інтернет-користувачі знаходяться під сильним враженням після перегляду соціального ролика про захисників територіальної цілісності України на Донбасі. Відповідне відео виклали проекту «Повернися живим» у Facebook. Головним героєм ролика став учитель, який був змушений залишити своїх учнів і вирушити на фронт. Своїх учнів він навчає в телефонному режимі, але розповідає, що служить при штабі. Проте насправді головний герой вирушає воювати на передову.

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