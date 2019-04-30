У Краснодарі школярі на уроці музики виконали блатну пісню «Володимирський централ»

У краснодарській школі № 84 учні сьомого класу на уроці музики виконали пісню шансоньє Михайла Круга «Володимирський централ». За підсумками перевірки міського департаменту освіти вчителю винесено дисциплінарне зауваження, повідомляють РИА «Новости» з посиланням на прес-службу мерії Краснодара.

«В рамках уроку учні були ознайомлені з мелодіями народів світу, з сучасною музичною культурою, популярними хітами… Також була порушена тема французького і російського шансону… В кінці уроку учням було запропоновано виконати одну з пісень у жанрі шансон. Вибір учнів зупинився на пісні Михайло Кола «Володимирський централ», — цитує агентство повідомлення прес-служби.

За підсумками шкільної педради було вирішено, що тепер список творів для оглядових тим буде затверджуватися на засіданнях методичних об’єднань.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, помітно, що підлітки краще виконують приспів, ніж куплет, хоча текст пісні читають з екрану.