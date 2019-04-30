У Саратові на студентський гуртожиток повісили плакат з портретами німецьких солдатів

На гуртожиток Саратовського державного аграрного університету напередодні Дня Перемоги повісили плакат з портретами німецьких солдатів, про це повідомляє «Взгляд-инфо» з посиланням на читачів.

За словами очевидця Андрія Миколайовича, у тому числі надрукована фотографія, зроблена у 1942 році під Харковом. На знімку німецькі солдати оглядають підбитий радянський танк Т-34 під ім’ям «Чапаєв». Під люком механіка-водія написано «beschlagnahmt», що в перекладі з німецької означає «конфісковано». На іншій фотографії офіцер вермахту віддає команди унтер-офіцерському складу під час Сталінградської битви. Разом з фотохроникой на розтяжці було написано: «З Днем Перемоги! 9 Травня».

Як розповів журналістам чоловік на ім’я Сергій, його друг побачив плакат на фасаді будівлі, коли проходив повз, і звернувся до співробітників гуртожитку, щоб роз’яснити помилку.

«Люди в гуртожитку відразу почали виправдовуватися, що це не їхня ідея, що вони замовили рекламу в одній з компаній, що вони не винні. Вони цей плакат все-таки зняли і повісили просто привітання з Днем Перемоги», — цитує видання Сергія.