Дедушка Алёны Шоптенко отметил 100-летний юбилей

Главный хореограф проекта “Танці з зірками-2018” Алёна Шоптенко поздравила своего дедушку со 100-летием.

О впечатляющем юбилее своего близкого человека,а также о характере своего дедушки хореограф рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

“На прошлой неделе моему дедушке исполнилось 100 лет. 100 лет! Так что мы собрались и полетели поздравлять именника на Байкал. Мой дед – моя большая гордость. Ветеран войны, мудрец и настоящий полковник. Я даже представить себе не могу, сколько всего он пережил и перенёс, и очень горжусь тем, что в свои сто лет он бодр, сохранил позитивный настрой, по-настоящему любит жизнь и каждый день проживает с удовольствием. Главное, что меня восхищает в дедушке – дисциплина. То, что называют “старой армейской закалкой”.

Каждое утро он начинает с зарядки, топает наверх по ступенькам так, что я иногда догнать не могу, и улыбается так, что любые проблемы отходят на второй план. Он постоянно стремится узнавать что-то новое, так что мы подарили дедушке iPad, и я с удовольствием два дня наблюдала, как он быстро разбирается со всеми новыми функциями и водит пальцами по экрану с запалом тинейджера. Ты наша гордость, наша опора. Ещё раз с днём рождения, дедушка, спасибо, что напоминаешь, что наша жизнь очень интересная”, – написала Алёна Шоптенко.

К поздравлениям присоединились как поклонники Алёны Шоптенко, так и украинские звёзды – ведущий Дмитрий Комаров, фотограф Соня Плакидюк, певица TARABAROVA, хореограф Елена Коляденко, дуэт ANNA MARIA и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 25 Апр 2019 в 10:54 PDT

: showdream.org