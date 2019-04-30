Вышел трейлер детектива с Дженнифер Энистон. (ВИДЕО)

Прошлым летом мы имели возможность наблюдать за тем, как Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер работают на съемочной площадке своего нового фильма в Европе – и вот теперь, спустя почти год и за считанные недели до премьеры, можно наконец-то оценить первый трейлер.

Фильм, который по одной версии носит название “Загадочное убийство”, а по другой – “Убийство на яхте” (в оригинале Murder Mystery), рассказывает о супружеской паре, Одри и Нике Спитц, которые наконец-то нашли время выбраться в свадебное путешествие после долгих лет брака.

Загадочный миллионер (Люк Эванс) приглашает супругов отдохнуть к себе на яхту, и вечеринка в компании богачей заканчивается убийством одного из гостей.

В убийстве обвиняют незадачливую американскую парочку – и теперь Одри и Нику предстоит доказывать свою невиновность.