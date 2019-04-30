Ученые хотят вернуть Плутону статус планеты

Ученые Дэвид Гринспун и Алан Стерн выступили с призывом вернуть Плутону статус полноценной планеты.

Свое заявление они обосновали на данных о геологии этого небесного тела, полученные зондом New Horizons, передает Washington Post.

В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) объявил о переосмыслении понятия “планета”. В результате многие объекты, включая Плутон, потеряли статус планет.

“Мы считаем, что решение было ошибочным”, – подчеркнули Гринспун и Стерн.

Споры о Плутоне начались еще в 90-х годах и завершились в августе 2006 года победой известного астронома из Калифорнийского технологического института Майкла Брауна. МАС официально перевел Плутон из категории планет в число карликовых планет.

Согласно определению МАС, планетой имеет право называться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, обладает достаточной массой для получения шарообразной формы. И при этом такой, который “очистился” от астероидов. Для Плутона последний пункт не характерен, поэтому он потерял “звание”.