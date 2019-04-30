Медики назвали найкориснішу солодкість: і це не шоколад

За словами медиків, його можна їсти навіть тим, хто худне.

Фахівці прийшли до висновку, що найкращим видом солодощів вважається мармелад.

У чому його користь?

Відповідно до твердження вчених, мармелад містить пектин, який сприяє більш активному виведенню з організму поганих речовин, в тому числі і токсичні компоненти, накопичення яких призводить до розвитку злоякісних процесів.

Крім цього, мармелад давно визнаний відмінним антидепресантом. А оскільки він менш калорійний ніж шоколад, вживати його можна в трохи більших кількостях.

Домашній мармелад

Проте, безконтрольне поїдання цієї солодощі все одно рано чи пізно позначиться на фігурі, тому будь обережна. Також медики нагадують, що перевагу варто віддавати тільки якісному, перевіреного мармеладу.

Джерело Сlutch,