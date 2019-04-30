Влада Шрі-Ланки розблокували соцмережі

Президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена віддав розпорядження зняти заборону на використання соцмереж і месенджерів, введений на території країни після серії вибухів.

Відзначається, що зняття тимчасової заборони після смертельних великодніх вибухів в минуле неділю вже вступило в силу.

Голова департаменту інформації при уряді Шрі-Ланки Напруження Калувева закликав співгромадян “до відповідальної поведінки” з урахуванням зберігається ймовірності повторення терористичних атак.

Нагадаємо, вісім вибухів сталися в неділю, 21 квітня, на території Шрі-Ланки в готелях і церквах під час пасхальних служб, а також поруч із зоопарком в столиці країни Коломбо і в її центральному районі Дематагода.

Загальна кількість загиблих досягла 215 осіб, поранено близько 500.