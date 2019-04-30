“Короли солнца и ветра”. Бигус раскрыл схему с зелеными тарифами. (ВИДЕО)

“Бигус Инфо” изучили тех, кто зарабатывает – и будет зарабатывать – на зеленом тарифе.

От олигарха Ахметова до семьи Авакова – все они наращивают мощности, пока действует привлекательный “зеленый тариф”.

Об этом говорится в новом журналистском расследовании “Бигус Инфо”, сообщает Zrada.today.

Параллельно с ростом количества мощных солнечных и ветровых электростанций, сконцентрированных в руках политиков, Верховная Рада ограничивает действие тарифа для маленьких электростанций на придомовых участках обычных украинцев.

“Зеленый тариф это история как отличную тему легким движением руки превратить в доилку для бюджета (а точнее даже напрямую ваших карманов). Причем доители – знакомые всё лица. Смотрите на флаги.

Все эти выдающиеся люди следующее десятилетие будут получать Очень Много Денег, поскольку в этом году запустят Очень Много Солнечных батарей (и не только).

А государство электричество из этих солнечных батарей купит по Очень Высокому Тарифу. Одобренному Очень Народными Депутатами. Которые и сами владеют этими солнечными полями.

А кто угадает, кто у нас самый зеленоэнергетический монополист, тот ничего не получит, потому что ясен хрен это Ахметов.”, – написал на своей странице в Facebook журналист-Денис Бигус.