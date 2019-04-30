Зеленський, так Зеленський. Супрун: медицина поза політикою

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, під час інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle розповіла, що медична реформа важливіша за політичні переконання і залишається для неї пріоритетом. Про це повідомляє Zrada.today

Як розповідає Супрун, команда новообраного президента хоче більше дізнатися про проведені реформи в області медицини за останні роки в України.

Міністр зазначає, що готова презентувати зміни та досягнення в галузі охорони здоров’я. При цьому, вона наполягає на тому, що реформи вже розпочаті та незворотні.