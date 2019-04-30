РЕКОНСТРУКЦИЯ : Киевский зоопарк измениться до неузнаваемости

В Киевском зоопарке уже мае откроют озера с водопадами возле входа на территорию, пеликанник и амфитеатр, а в июле появятся открытые вольеры, передает 44.ua

Реконструкция будет проходить в несколько очередей. В рамках первой очереди реконструируют озера у входа со стороны проспекта Победы, построят павильон пеликанов, смотровой амфитеатр с помещениями общественного туалета, сделают мостик между озерами, беседку над водоемом, построят павильона и открытые вольеры приматов, а также предусмотрено строительство нового входа с подземным аквариумом и универсального вольера для птиц.

Уже в мае посетители зоопарка смогут оценить озера со скалами и водопадами, амфитеатр, пеликанник, благоустройство и озеленение территории и скульптуру жирафа, высотой 15 метров, которую установят перед новым входом.

А в июле откроют новый вход и планируют представить универсальный вольер для птиц.

Новый вход будет находиться на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

Визуализация нового входа в зоопарк

«В сентябре будут готовы новые — на замену старым — скульптуры «Зубр» и «Львы», размещенные перед входом в Киевский зоопарк», — добавил мэр.

Скульптуры были выполнены из бетона и медной оковы, которые со временем разрушились. Отреставрированных «Зубра» и «Львов» установят перед новым входом в зоопарк.

В июне 2020-го года планируют завершить строительство нового приматника. Также летом следующего года хотят закончить весь объем работ в рамках первой очереди. В ходе работ планируется обустроить в столичном зоопарке паркинг для автомобилей и автобусов.

Реконструкцию зоопарка начали в прошлом году. В рамках проекта планируется создать в зверинце лучшие условия содержания для животных и сделать его более открытым.

«Чтобы в киевском зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Мы хотим сделать один из лучших зоопарков в Европе. И консультируемся, привлекаем также и европейских специалистов», — рассказал Виталий Кличко.

По плану, реконструкция продлится около четырех лет. Сейчас объявлен тендер на выполнение проектных работ по 2-й и 3-й очередях.