В “семье” НАТО ожидается пополнение. Дональд Трамп утвердил вступление Северной Македонии в НАТО

45 Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Страна станет 30-м участником альянса. Об этом уведомила пресс-служба Белого дома.

По словам Дональда Трампа, Северная Македония – надежный партнер Соединенных Штатов в области безопасности. Именно поэтому, он подписал протокол о её вступлении. Членство страны в НАТО отвечает геополитическим интересам США и Альянса.

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“Я передаю для совета и согласия Сената на его ратификацию Протокол к Североатлантическому договору о присоединении Республики Северная Македония («Протокол»). Протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля 2019 года от имени Соединенных Штатов и других участников Североатлантического договора. Также для информации Сената передается обзор протокола Государственным департаментом. Полная ратификация Протокола позволит Северной Македонии стать участником Североатлантического договора и членом Организации Североатлантического”, – рассказала пресс-служба Белого дома.