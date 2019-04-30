Panda vs саламандра: кого б ви стали рятувати від зникнення?

М’яка панда або слизька саламандра? Професор психології Хел Херцог з Університету Західної Кароліни стверджує, що пухнасті і великоокі тварини викликають більше співчуття у людей. Ці риси пробуджують у нас батьківські інстинкти, змушуючи піклуватися про кого-то, пропорціями мордочки схожому на людське немовля. Такий ефект виробляють, наприклад, темні кільця довкола очей панди, завдяки яким очі здаються більше.

Будучи логотипом WWF, панда отримує широке увагу в боротьбі за виживання, в тому числі в рекламі. А от китайська гігантська саламандра – одне з найбільш рідкісних істот у світі – не така мила і майже не викликає інтересу в мас-медіа.

Розмір, поведінка, інтелект – від того, наскільки близькі ці якості тварини до людських, залежить наше ставлення до нього. Китайська саламандра має слизову коричневу шкіру, дуже широкий рот і очі-намистинки, а ще вона може важити близько 150 кілограмів. Очевидно, зовнішній вигляд саламандри не сприяє розвитку інтересу до її персони.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Саламандри є життєво важливою частиною екосистеми. Так само як черви, вони необхідні для здоров’я грунту навколо струмків та озер. Тим не менш, подібно щурам і зміям, саламандри в основному викликають у людей огиду. Воно навіть не завжди пов’язане з відчуттям небезпеки, адже більшість з нас не знаходить огидними великих і небезпечних хижаків — левів та ведмедів, вкритих м’якою шерстю.

Швидше за все, відраза до деяким тваринам передається нам з нашої соціальної та культурного середовища. Чималий внесок у сприйняття робить популярна культура. У той час як фільм «Звільніть Віллі» пробудив у багатьох співчуття до проблеми зникнення косаток, «Арахнофобія» навряд чи допомогла павукам. Навіть зображення вигаданих тварин (у фільмах жахів, наприклад) можуть вплинути на наше ставлення до справжнім.

Перевагу «милих» тварин не обов’язково погано впливає на збереження інших видів. Захищаючи середовище їх проживання, люди рятують і інші населяють її організмів. Однак, побачивши наступного разу зображення зникає тварини, пам’ятайте, що порятунок потребують не тільки симпатичні види.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», в Китаї туристам заборонили фотографуватися з пандами.

За матеріалами Daily Mail

Читайте також:

День панді: 10 цікавих фактів про чорно-білого ведмедя, символ WWF

Вчені з’ясували, чому так самотні панди

Біологи знайшли вважалася вимерлою саламандру