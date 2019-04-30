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Panda vs саламандра: кого б ви стали рятувати від зникнення?

30.04.2019

М’яка панда або слизька саламандра? Професор психології Хел Херцог з Університету Західної Кароліни стверджує, що пухнасті і великоокі тварини викликають більше співчуття у людей. Ці риси пробуджують у нас батьківські інстинкти, змушуючи піклуватися про кого-то, пропорціями мордочки схожому на людське немовля. Такий ефект виробляють, наприклад, темні кільця довкола очей панди, завдяки яким очі здаються більше.

Будучи логотипом WWF, панда отримує широке увагу в боротьбі за виживання, в тому числі в рекламі. А от китайська гігантська саламандра – одне з найбільш рідкісних істот у світі – не така мила і майже не викликає інтересу в мас-медіа.

Розмір, поведінка, інтелект – від того, наскільки близькі ці якості тварини до людських, залежить наше ставлення до нього. Китайська саламандра має слизову коричневу шкіру, дуже широкий рот і очі-намистинки, а ще вона може важити близько 150 кілограмів. Очевидно, зовнішній вигляд саламандри не сприяє розвитку інтересу до її персони.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

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Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Фото: Shutterstock

Саламандри є життєво важливою частиною екосистеми. Так само як черви, вони необхідні для здоров’я грунту навколо струмків та озер. Тим не менш, подібно щурам і зміям, саламандри в основному викликають у людей огиду. Воно навіть не завжди пов’язане з відчуттям небезпеки, адже більшість з нас не знаходить огидними великих і небезпечних хижаків — левів та ведмедів, вкритих м’якою шерстю.

Швидше за все, відраза до деяким тваринам передається нам з нашої соціальної та культурного середовища. Чималий внесок у сприйняття робить популярна культура. У той час як фільм «Звільніть Віллі» пробудив у багатьох співчуття до проблеми зникнення косаток, «Арахнофобія» навряд чи допомогла павукам. Навіть зображення вигаданих тварин (у фільмах жахів, наприклад) можуть вплинути на наше ставлення до справжнім.

Фото: Shutterstock

Перевагу «милих» тварин не обов’язково погано впливає на збереження інших видів. Захищаючи середовище їх проживання, люди рятують і інші населяють її організмів. Однак, побачивши наступного разу зображення зникає тварини, пам’ятайте, що порятунок потребують не тільки симпатичні види.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», в Китаї туристам заборонили фотографуватися з пандами.

За матеріалами Daily Mail

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