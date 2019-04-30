Де провести відпустку вегану: 5 веган-френдлі міст світу

Не всі локації і формати поїздок підходять людям на рослинному харчуванні. Але для веганів і вегетаріанців існує додаток HappyCow, яке допомагає побачити потрібні закладу поблизу. Розповідаємо про п’ять найбільш комфортних міст для веганского подорожі.

Берлін, Німеччина

Берлін визнаний самим веган-френдлі містом у світі. Тут знаходяться близько 600 веганских і вегетаріанських кафе і ресторанів – вибір нелегкий. На GreenMeBerlin можна навіть замовити гастрономічну екскурсію містом та відвідати більше 30 закладів рослинного живлення, веганські сирні лавки і навіть веганські взуттєві майстерні!

Тель-Авів, Ізраїль

В місті проживає 200 тисяч веганів – це найвищий показник на душу населення у світі. Близькосхідні ринки взагалі заповнені будь-якої рослинної смакотою, яка насправді є частиною традиційної кухні. Халва, фалафель, хумус – все це ви легко знайдете в будь-якій частині міста.

Мальдіви

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Тепер Мальдіви можуть похвалитися не тільки блакитними лагунами, нескінченними пляжами та кораловими рифами. Для вимогливих веганів курорт Hurawalhi відкрив підводний ресторан Junk Food Kitchen. Тут можна насолодитися веганскими стравами в компанії рибок, ні одна з яких точно не опиниться на столі.

Куско, Перу

У Перу можна знайти такий же дивно різноманітний асортимент рослинної їжі, як і визначних пам’яток. HappyCow перераховує майже 50 місць тільки в Куско! Найпопулярніше веганську заклад тут – ресторан Green Point, де можна знайти все: від бурітто до суші.

Брістоль, Великобританія

Один з британських міст в авангарді веганского руху. У Брістолі відкрито безліч закусочних з рослинною їжею, а в 2018 році місто навіть був визнаний «Нової європейської та всесвітньої веганскої столицею». Якщо опинитеся в Брістолі, то в першу чергу зверніть увагу на арт-культуру міста — батьківщини Бенксі.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», львівське кафе потрапило в список кращих закладів світу для веганів.

За матеріалами: Euronews

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