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Почему Японцы хотят уничтожить все микроволновки до конца 2019 года

30.04.2019

Все те эмпирические предчувствия бабушек, которые говорили, что микроволновые печи «вредны», похоже, оправдались благодаря недавним научным исследованиям. Правительство Японии решило избавиться от всех микроволновых печей в стране до конца года, сообщает lifter и Noticias sobre.

Всем гражданам и организациям, которые не соблюдают данное требование, грозит тюремный срок от 5 до 15 лет, в зависимости от тяжести преступления.

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Причиной запрета использования микроволновой печи на японской земле стало исследование ученых из Университета Хиросимы, которые обнаружили, что микроволны нанесли больший вред здоровью граждан в течение 20 лет, чем бомбардировка самолетов США в сентябре 1945 года.

Все основные производители микроволновых печей в Японии уже закрыли фабричные магазины, где производится эта продукция. В 2021 году планируется остановить производство микроволновых печей в Южной Корее. Между тем, Китай планирует отказаться от этого типа технологий в 2023 году.

Согласно выводам экспертов, пища, разогретая в микроволновой печи, имеет неблагоприятные вибрации, дисгармоничные с универсальными ритмами. Кроме того, исследователи провели эксперимент: 5 тараканов поместили на микроволновую печь и оставили на 3 часа радиатор на источнике мощностью 3000 Вт в режиме «гриль». В результате все насекомые погибли.

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