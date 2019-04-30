Nakations в тренді: відпочинок для нудистів ставши окремим видом туризму

Нова колекція на британському сайті для пошуку дешевих турів Іcelolly.com називається «Naked Holidays» («Гола відпустка»). Вона включає пропозиції від провідних операторів, у тому числі Tui, The Holiday Place, LoveHolidays, Very Holidays та Exclusive Trips. Організатори заохочують мандрівників спробувати щось нове і оригінальне. Відпочинок для нудистів та натуристів назвали «nakations» – від поєднання слів «naked» і «vacations».

Директор із розвитку продукту Клер Уіллоубі вважає, що організація натуристського відпочинку перетворюється на широкий і перспективний сектор. Наприклад, минулого року у Великій Британії з’єднання явився туроператор Uniquely Adult, чия спеціалізація — відпочинок для нудистів, свінгерів та натуристів. Засновники прагнуть задовольнити потреби туристів, які ведуть більш вільний спосіб життя.

Тоді ж був запущений сайт у стилі Airbnb, який допомагає мандрівникам-натуристам знайті підходящу оселю. NaturistBnB створила пара з Фінляндії – Петро і Мінна Карьялайнен. На порталі представлено більше 200 варіантів житла, і шкірного дня додаються нові варіанти оренди. Серед пропозицій — кімната на півночі Лондона, готель у Валенсії із зоною clothes-free, гостьовий будиночок у закритій нудистській громаді в Індіані.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Іcelolly.com вирішили не відставати і витворили власну колекцію поїздок. На сайті запропоновано широкий вибір: від відпочинку в стилі «все включено» в Temptation Resort до екзотичного курорту «для дорослих» Hedonism II на Ямайці чи Desire Resort and Spa в Мексиці.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», в Парижі закривають ресторан для нудистів.

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