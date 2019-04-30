Українські Крази вирушили «підкорювати» Стамбул

«АвтоКрАЗ» вперше візьме участь у 14-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості «IDEF 2019», яка проходитиме з 30 квітня по 3 травня в Стамбулі.

Організатор — Міністерство Національної Оборони Республіки Туреччина.

КрАЗ бере участь у виставці спільно зі своїм турецьким партнером — компанією «MCF Akıllı Güvenlik Teknolojileri A. Ş.». Відвідувачам покажуть важкий броньований автомобіль КрАЗ – Shrek-M класу MPV (Mine Protected Vehicle), призначений для дослідження небезпечних ділянок, пошуку і знешкодження вибухових пристроїв. Його база — всюдихід КрАЗ-5233НЕ.

«Запрошуємо усіх, кого цікавлять армійські — міцні, витривалі і надійні, вантажівки української торгової марки «КрАЗ». Наш стенд — №805А, розташований в холі №8. Місце проведення — територія виставкового та конгрес-центру TÜYAP (Tüyap Istanbul Fair and Congress Center) у Бююкчекмедже (Büyükçekmece). Топ-менеджери компанії будуть працювати всі дні виставки і нададуть будь-яку інформацію з військової техніки КрАЗ«, — сказано в релізі української компанії.