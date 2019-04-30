Крим на порозі ще однієї катастрофи

Без подачі води з України відновлювати Північно-Кримський канал на окупованому півострові не має ніякого сенсу, але схоже окупанти думають зовсім по іншому.

Так, за основним планом окупантів, саме відновлення цього каналу повинно було врятувати Крим від повної посухи. Таку думку висловив російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар. Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Ніякого сенсу немає. Витрата каналу — 300 кубометрів у секунду, дуже великий. Він приблизно на 80% забезпечував водою Кримський півострів. Я запропонував: «Хлопці, треба домовлятися з Україною. Без води каналу ви не просуществуете», — сказав експерт.

Також Медовар додав, що іншою істотною причиною невдачі може стати тривалий простій каналу. Він багато років не функціонував і його насичення потребуватиме ще багато води:

«Коли він існує постійно, відбувається стаціонарне насичення. Тобто, канал не підживлює навколишнє середовище, а сам приймає воду. Вже чотири роки він не функціонує, він сухий, все потекло вниз — і для того, щоб зараз знову все насичувати ми втратимо на фільтрацію ще багато води», — пояснив геолог.