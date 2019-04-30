Вікенд на острові Хортиця: козаки близько, скіфи далеко

Як дістатися до Хортиці

Для мене це виявилося не так вже просто. З Одеси, звідки я їхала, в Запоріжжі ходить тільки два потяги – один виїжджає в три години дня і приїжджає в п’ять ранку, інший відбуває о десятій вечора і прибуває ближче до полудня. Правда, бонусом до такої подорожі йде вид на Дніпровські плавні, якими як мінімум півгодини можна милуватися з вікон поїзда. Але загалом, є сенс їхати з пересадкою в Дніпрі, який знаходиться у вісімдесяти кілометрах від Запоріжжя. По приїзду залишається лише перейти з залізничного вокзалу до сусіднього автобусного і сісти на найближчий автобус до Запоріжжя (квиток — до ста гривень, їхати в межах години).

Що подивитися в Запоріжжі

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Якщо ви не любитель індастріал-туризму (в даному випадку — занедбаних промислових будівель і недобудованих мостів), то раджу звернути увагу на парки «Вознесеновський» і «Дубовий гай». Свіже повітря, набережні, багато дерев і дешеві атракціони. Але парки досить віддалені від автобусного чи залізничного вокзалів. Так що, якщо часу у Запоріжжі у вас трохи і ваша мета саме Хортиця, то треба їхати прямо до неї.

При під’їзді до острова відкривається вид на Дніпрогес — одну з найбільших гидроэлектространций в Україні. Її будівництво в 30-х роках минулого століття стало одним із символів епохи і причиною затоплення порогів біля Хортиці. Масштаби споруди вражають.

Хортиця: музей історії козацтва

Перша зупинка — Музей історії запорозького козацтва та історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», куди можна дістатися від центру Запоріжжя на громадському транспорті. Квиток в музей — 24 гривні (для студентів, пенсіонерів і школярів вдвічі дешевше).

Власне, багато в чому заради цих двох місць сюди і приїжджають туристи. Тут є церква, оточена сторожовими вежами, житлові будинки, майстерні тощо Правда, це лише реконструкція — всі споруди були зведені в ХХІ столітті. Але в музеї все справжнє. Одним тільки козацьким трубках в історичному музеї присвячено окремий зал. Поряд з оригіналами — збільшені копії. Завдяки їм можна розгледіти, що кожну трубку прикрашав унікальний візерунок. В ньому була зашифрована інформація як про власника, так і творця курильного пристосування. Трубка служила талісманом-оберегом, уособлюючи чотири стихії. Адже при її виготовленні воду мішали з землею, роблячи глину. Далі вона обпікалася на вогні, а пізніше використовувалася для вживання тютюну, зливаючись з повітрям.

Екскурсовод сказав, що запорожці набивали трубку багатьма видами зіль. Але зацікавлений питання одного з туристів «Що саме курили козаки?» — лише загадково посміхнувся і змінив тему.

Що ще подивитися на Хортиці?

Крім музею та комплексу «Запорізька Січ», всі інші цікаві місця далеко від автобусного маршруту, тому потрібна машина або велосипед. Від історичного музею до Скіфського Стану — сім кілометрів в одну сторону. Якщо вас цікавить історія козацьких бойових кораблів в музеї судноплавства «Чайка», приплюсуйте до цього маршруту близько трьох кілометрів.

Для мене стало відкриттям, що Хортиця була знаковим місцем для багатьох язичницьких племен, що населяли територію нинішньої України. Про це нагадує Скіфський Стан, музей під відкритим небом, що знаходиться на висоті 57 метрів над рівнем Дніпра. Саме тут розташована найбільша група скіфських курганів, розсіяних по всьому острову. Оригінальних з них залишилося тільки три, решта знову ж були реконструйовані роки потому. А ось тисячолітні пам’ятки минулого, які оточують цю територію, повністю оригінальні. Кам’яні скіфські баби зібрані по всій Запорізькій області і перевезені в цей комплекс.

Мзей відкритий цілодобово і працює абсолютно безкоштовно.

Як пересуватися по Хортиці?

Місцеві туроператори регулярно пропонують екскурсії по самим знаковим і віддалених місцях Хортиці, але їх вартість зазвичай треба з’ясовувати за фактом бронювання — від 300 до 600 гривень.

На Хортиці можна взяти велосипед напрокат і об’їхати острів самостійно. В будні дні оренда обійдеться у сто гривень на добу, у вихідні та святкові дні — 200 гривень. Адже навіть якщо

проігнорувати всі музеї, залишиться те, заради чого сюди варто їхати: красива природа і свіже повітря. Тут, на цьому маленькому клаптику землі, немов би зібрані найпоширеніші українські пейзажі: випалені сонцем степи і густі хвойні ліси, Дніпро і високі скфиские кургани.

Всі фото автора.

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