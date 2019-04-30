Готується радикальний закон: українцям доведеться розщедритися за викид сміття

Київська міська рада хоче запропонувати парламенту збільшити суму штрафу за забруднення населених пунктів.

Про це стало ясно з повідомлення прес-служби Київради.

Наголошується, що 27 квітня комісія з екології підтримала проект звернення до парламенту щодо регулювання викидів відходів у неналежних місцях.

Викид сміття – серйозна проблема, а місцева влада не здатна сама вирішити це питання.

«Розміри штрафів та механізм їх накладення є недостатньо дієвими. Це необхідно вдосконалювати на законодавчому рівні. Тому ми хочемо закликати Верховну Раду прискорити ухвалення законопроекту «Про внесення змін і доповнень в Кодекс України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у неналежних місцях)», — говорить один з депутатів Київради.

За його словами, це має посилити відповідальність для тих, хто смітить у недозволених місцях.

Проект рішення буде розглянутий на черговому засіданні Київради.