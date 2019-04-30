Бенксі створив нове графіті в Лондоні

Один з найзагадковіших вуличних художників сучасності Бенксі виступив на підтримку еко-активістів, створивши нове графіті. Робота художника з’явилася біля Мармурової арки в Лондоні в кінці квітня.

На ній зображена дівчина, яка сидить біля паростка. В руках вона тримає табличку з емблемою радикального екологічного руху Extinction Rebellion (“Бунт проти вимирання”). Напис графіті перекладається як “З цього моменту відчай закінчується і починається стратегія”.

Меседж Бенксі – захистити цей еко-активістів. Справа в тому, що за останні два тижні вони провели ряд масштабних акцій. Зокрема, перекривали рух в районі Оксфорд-серкас, мосту Ватерлоо, площі біля парламенту і блокували залізничні колії. Наслідком стало те, що з 15 квітня правоохоронці затримали понад 1100 учасників руху.

Своїми діями Extinction Rebellion намагається привернути увагу до незворотних кліматичних змін і змусити владу реагувати на кризу.

Акції руху відбулися в багатьох країнах. Зокрема, в Німеччині, Польщі, Чехії, Швеції.

Хто такий Бенксі?

Роботи всесвітньо відомого вуличного художника завжди звертаються до різних політичних і соціальних тем. Стріт-арт Бенксі став відображенням сучасної епохи. Художник висміює суспільство споживачів, яке зациклено на купівлю непотрібного мотлоху. Роботи Бенксі на злободенні теми викликають обурення з боку борців за чистоту міських стін, а іноді їх навіть виламують з фасадів будівель.

Ім’я брістольського художника постійно з’являється на перших сторінках газет, але він до цих пір зберігає анонімність і ховається від поліції. Тому його роботи, як правило, народжуються пізно вночі.

Роботи Бенксі шалено дорогі. І для чого борцю з споживанням стільки грошей? Він жертвує їх на благодійність. Андеграунд-художник неодноразово надавав допомогу благодійним організаціям.