В киевском метро мужчина на глазах у людей рухнул под поезд. ВИДЕО

В киевском метро мужчина рухнул вниз с платформы, он лежал животом на рельсах и не шевелился.

Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

На станції метро «Золоті Ворота» чоловік впав з платформи. На щастя, його встигли дістати інші небайдужі пасажири.

Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 29. April 2019

Так стало известно, что на станции «Золотые ворота» пассажир упал с платформы и лежал вниз лицом, не шевелясь и не подавая никаких признаков жизни. При этом к месту падения мужчины приближался поезд.

К счастью, неравнодушные пассажиры не растерялись и спасли его. Несколько человек схватили пострадавшего и затащили на платформу. При этом он был без сознания.

Что стало причиной падения человека на рельсы в метро и как он себя чувствует в данный момент, не сообщается.