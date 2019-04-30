“Игра престолов 8”: опубликован анонс 4 эпизода. Видео

На официальном YouTube-канале сериала “Игра престолов” HBO был размещён анонс 4 эпизода 8 сезона проекта, сообщает Zrada.today.

Ролик длится 40 секунд. В начале анонса показывают Серсею, которая из окна своего замка видит, как в Вестерос входит армия Золотых Мечей.

Дейенерис поздравляет с победой: “Вы выиграли большую войну, осталось выиграть последнюю.”

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Также в ролике показана плывущая на корабле Серсея и провозглашающая речь с кубком в руке Дейенерис. Видимо последнюю битву за трон не остановить. Сражение между Дейенерис и Серсея таки произойдёт.

Четвертая серия восьмого сезона “Игры престолов” выйдет 5 мая на HBO.