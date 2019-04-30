Стало відомо, коли кількість мертвих користувачів Facebook перевищить живих

Кількість померлих користувачів Facebook може перевищити кількість живих уже через 50 років. Такий підрахунок зробили оксфордські вчені, повідомляє EurekAlert.

З огляду на дані про користувачів 2018 року, вчені припустили, що щонайменше 1,4 мільярда користувачів Facebook помруть до 2100 року.

За цим сценарієм, кількість мертвих користувачів може перевищити кількість живих уже до 2070 року, а до кінця століття число померлих користувачів може досягти 4,9 мільярда.

“Ці дані піднімають нові та складні питання про те, хто матиме право на всю цю інформацію, як використовувати її, враховуючи інтереси сімей і друзів померлих, та як її зможуть використовувати майбутні історики, щоб зрозуміти минуле”, — заявив керівник дослідження Карл Охман з Оксфордського інтернет-інституту, що входить до Оксфордського університету.

Співавтор наукової роботи Девід Вотсон додав, що ніколи ще в історії настільки великий архів людської поведінки і культури не був зібраний в одному місці.