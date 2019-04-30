У молоці міститься багато корисних речовин, які зміцнюють імунну систему, запобігають нестачі вітамінів і мінералів, перешкоджають розвитку різних патологічних процесів та ін. Але будь-який продукт має і негативні якості. Тому, якщо лікар рекомендує виключити з раціону ту чи іншу їжу, слід прислухатися до медичних порад. Зрозуміти, чому чоловікам не можна пити молоко після 30 років або пізніше, нескладно. Для цього достатньо розібратися в тому, як цей продукт може впливати на організм.

У чому полягає користь молока для чоловіків?

Молоко є хорошим джерелом білка. У ньому міститься близько 80% козеїну. Він добре засвоюється, на відміну від інших продуктів, які теж включають в себе протеїн. Дана високомолекулярна органічна сполука є будівельним матеріалом для організму.

Продукт тваринного походження багатий на кальцій, який необхідний для зміцнення скелета. Тому чоловікам після 50-60 років з його допомогою можна уникнути крихкості кісток. Завдяки вітаміну D, поліпшується процес засвоєння кальцію і фосфору.

Вітаміни групи B допомагають продовжити молодість шкірних покривів, покращують стан волосся, знімають втому і позитивно впливають на настрій. Якщо чоловік займається спортом або його професія пов’язана з інтенсивним фізичним навантаженням, молоко забезпечить організм необхідною енергією. Воно дозволить швидко відновити втрачені сили і нормалізує артеріальний тиск. Якщо випити склянку теплої білої рідини ввечері, то можна позбутися від безсоння.

Після того як молоко потрапляє в шлунок, воно обволікає слизову. Це дозволяє створити захисну плівку, яка служить профілактикою гастриту і інших схожих захворювань.

Напій покращує обмін речовин і сприяє виведенню з організму токсинів. Він дозволяє усунути процесів бродіння в кишечнику.

Корисно пити молоко і для потенції, оскільки в ньому міститься бета-каротин, селен, магній, цинк і кальцій. Ці компоненти підвищують лібідо.

Шкода молока для чоловіків

Незважаючи на позитивний вплив молока на нервову систему, його вживання у великих кількостях може стати причиною розвитку такого неврологічного захворювання, як хвороба Паркінсона. Науково обґрунтованих доказів впливу напою на ідіопатичний синдром виявлено не було. Але згідно зі статистикою в більшості випадків у чоловіків, у яких була діагностована дана патологія, зазначалося пристрасть до цього продукту.

Молоко для чоловіків може бути шкідливим, якщо спостерігається лактозна недостатність. При такому розладі відсутні ферменти, які здатні перетравлювати цей вуглевод. Але заповнити нестачу в організмі корисних речовин можна за допомогою кисломолочних продуктів (сир, йогурт, кефір, ряжанка та ін.). Не рекомендується вживати цей напій людям, які мають проблеми з нирками, страждають від ожиріння.

Молоко відносять до алергенів. Воно може стати причиною:

поганого самопочуття;

блювоти;

шкірної висипки й сверблячки;

кашлю;

задишки;

прискореного серцебиття;

набряку Квінке та ін.

Після 40 років у багатьох пацієнтів спостерігається зниження нормальної здатності організму перетравлювати козеїн. У таких чоловіків після кількох ковтків напою з’являються неприємні відчуття в животі (коліки, болі, здуття).

Деякі фахівці не рекомендують вживати живильну рідину, вироблену залозами корів, оскільки вона підвищує ризик розвитку цукрового діабету 1-го типу. До протипоказань також відносять запальні процеси на стінках кишечника. Глютен, що входить до складу натурального напою, осідає на ворсинках. У міру збільшення його кількості в організмі починає розвиватися запальний процес. Ворсинки відмирають, і тому кишечник втрачає свою здатність до нормального функціонування.

Яке молоко краще для чоловіків?

Користь для організму буде вищою, якщо вживати домашній продукт. Але позитивні якості залишаються тільки в тому випадку, якщо були дотримані всі санітарні норми. Інакше є ризик отруєння. Знищити патогенну мікрофлору в рідині можна нагрівши її. Але слід враховувати, що високі температури вбивають не тільки шкідливі бактерії, але і корисні речовини.

В пряженому продукті міститься більше жиру. Тому часте вживання такого напою може стати причиною розвитку атеросклерозу. Щоб знизити відсоток жирності, можна зняти вершки, які утворюються на поверхні рідини через кілька годин після доїння, або розвести продукт водою. Добова норма для чоловіків після 50 років становить 1 склянка.

Фахівці рекомендують відмовитися від магазинного товару, оскільки він підвищує ризик розвитку раку передміхурової залози. Дана особливість пояснюється тим, що на фермах худобу годують спеціальними добавками, що містять естроген (жіночий гормон), які підвищують показник надою.

В середньому і літньому віці перевагу слід віддавати козячому молоку. Цей продукт тваринного походження легше засвоюється органами травної системи. Щоб знизити навантаження на організм, на ньому можна готувати каші.

Щоб чоловік після 40 і старше завжди залишався в формі і зміг запобігти проблемам зі здоров’ям, перед прийняттям рішення ввести в свій раціон молоко йому рекомендується проконсультуватися з лікарем.

: wworld.com.ua

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