СБУ відкрило справу за опитуванням за від’єднання Галичини

Служба безпеки у Львівській області проводить перевірку за поширення опитування з Галичини, яке пропонує створити окрему незалежну державу» або «приєднатися до іншої держави».

Про це повідомляє прес-центр СБУ в регіоні.

Опитування містить ознаки злочину за ст. 110 КК: «публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

У спецслужбі закликали жителів регіону не піддаватися на провокації і не сприяти публічному розповсюдженню опитування, очевидно елементом ворожої пропаганди.

Львів’яни раніше повідомляли в Facebook про опитування, який проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології.

Там є такі питання: «Якою ви бачите долю Галичини?» І варіанти відповідей: «У складі унітарної України в рамках чинної Конституції», «В складі децентралізованої України, де області та місцеве самоврядування отримають широкі повноваження», «Галичина повинна стати суб’єктом федерації у складі федеративної України», «Галичина мала стати окремою незалежною державою, включаючи Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області», «Галичина повинна приєднатися до Польщі».

У свою чергу, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто заявив, що це опитування КМІС проводив саме і воно мало на меті виявити ознаки сепаратизму в Галичині.