9-річна британка надіслала 3 євро на Нотр-Дам

«Дорогі люди Франції та Парижа. Мене звуть Кейтлін і мені 9 років, я живу в Англії», — написала дівчинка в листі фонду.

Кейтлін пожертвувала на реставрацію собору 3,38 євро.

«Я почула про пожежу в Нотр-Дамі по радіо і захотіла допомогти. Я знаю, що це не багато, але кожен може допомогти», — зазначила вона.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Батько дівчинки Саймон Хэндли розповів, що його дочка «дуже засмутилася, коли дізналася, скільки років собору.

«Вона відчула, що повинна щось зробити. Вона сказала, що не може дати сотні або тисячі, але дасть те, що може», — сказав він.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Air France пообіцяла безкоштовний переліт всім, хто відновить Нотр-Дам.

За матеріалами «Європейська правда»

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