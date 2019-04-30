В Україні не можна бути антисемітом — за це виганяють з фашистів, — кремлівський політолог Марков

Кремлівський політолог Сергій Марков спробував пояснити, як в Україні, у якій згідно з російської пропаганди у влади знаходяться фашисти, президентом обраний єврей.

Відповідаючи на репліку ведучого Олександра Плющева, про те, що «бандерівці не справжні, мали як у нас комуністи, вони в Бога вірять, а ті, значить, євреїв», Сергій Марков заявив: «Ну так змінюється світ. У них ксенофобія, вона жорстко каналізовані в напрямку русофобії. У них русофобія, як ви знаєте, просто жахлива, штучно підігрівається. Їм усім кажуть: Товариші, будеш антисемітом — ми тебе з фашистів виженемо, зарплати фашистської позбавимо».