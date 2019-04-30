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Україна без Криму: поліція шукає автора проморолика для «Борисполя»

30.04.2019

В Національній поліції встановлюють, хто змонтував проморолик для аеропорту «Бориспіль» з картою України без Криму, на що звернув увагу блогер Денис П’ятигорець.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Поліцейські опитують працівників аеропорту і встановлюють осіб, які змонтували і надали проморолик для розміщення в «Борисполі».

«Попередньо встановлено, що лист з пропозицією про розміщення відеоконтенту надійшло на підприємство з Міністерства інформаційної політики. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили і створили цей відеопродукт», — йдеться в повідомленні департаменту комунікацій Національної поліції України.

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