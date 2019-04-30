Єлизавета II завдала несподіваний візит в будинок Меган Маркл

Королева Єлизавета II завдала несподіваний візит Меган Маркл перед пологами.

93-річна монархиня прибула в Фрогмор-котедж, розташований на території Віндзорського замку. Кілька тижнів тому онук Єлизавети принц Гаррі та його дружина Меган оселилися тут назавжди покинувши лондонській Кенсінгтонський палац, який залишився резиденцією принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Фрогмор-котедж був подарунком королеви герцога і герцогині Сассекским після їхнього весілля. Дружини провели у ньому масштабний ремонт і обставили дитячу для малюка.

Королева хотіла побачитися з Меган до того, як вона стане мамою. Вона також поспілкувалася з приїхала з Лос-Анджелеса матір’ю Меган – афроамериканкою Дорией Рэгланд, яка зупинилася в Фрогмор-котеджі і буде допомагати дочки з немовлям на перших порах.

Джерело видання The Sun повідомляє, що Єлизавета стала першим з членів королівської сім’ї, побували в гостях у відремонтованому Фрогмор-котеджі. «Власне кажучи, адже вони практично оселилися у неї на задньому дворі», – пише видання. Єлизавета була в своєму Віндзорському замку на Великдень, святкуючи заодно і свій день народження.

Раніше повідомлялося, що візит в будинок Меган і Гаррі завдали також Кейт Міддлтон і принц Вільям. Однак, судячи за повідомленням The Sun, вони там побували вже після монархині. А, можливо, і разом з нею. Повідомляється, що королеву супроводжували «інші члени сім’ї» і Гаррі з Меган були раді показати їм усім, як вони влаштувалися. Але хто саме був з королевою не розголошується.