Bloomberg: у путінській Росії політв’язнів більше, ніж в СРСР

За всіма зовнішніми ознаками, Володимир Путін міцно тримається за владу. У 2018 році його партія перемогла на парламентських виборах, “набравши” 77% голосів. Більшість його суперників або мертві, або у вигнанні. На додачу він легко може змусити найбагатших олігархів просувати політичний порядок денний Кремля. Однак, попри все це, президент Росії чогось боїться. Чому він такий наляканий?

Про це пише Bloomberg.

Можна подумати, що автократ, який підлаштував політичні правила своєї країни, щоб лишилися при владі, не повинен боятися інакомислення. Існування хоча б номінальної опозиції могло б піти на користь економіці.

Приміром, економічний тиск з боку США і їхніх союзників на Заході ослабнув би. Поплічники Путіна змогли б легше витрачати своє багатство. Але Путін все ж дуже боїться незгодних. Видання пропонує розглянути звіт “Коаліції за звільнення політичних в’язнів Кремля”.

Ця група, складена із десятка західних і російських неурядових організацій, виявила, що станом на 25 березня у в’язницях Росії перебували 236 політичних в’язнів. І це більш ніж в 5 разів більше, ніж у 2015-му. Тоді у російських тюрмах було 46 таких людей.

В понеділок на прес-конференції російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза вказав на ще один вимір цього показника. Коли відомий фізик і дисидент Андрій Сахаров у 1975 році отримав Нобелівську премію миру, він вказав, що СРСР утримує у тюрмах 176 в’язнів совісті. Таким чином, через 30 років після падіння радянської імперії Росія ув’язнила на третину більше таких людей.

Серед сучасних дисидентів журналісти, активісти і юристи. Декого з них звинуватили у серйозних злочинах на зразок вбивства і розкрадання. Інші ж опинилися у в’язниці лише за повідомлення у соціальних мережах.

В листопаді 2017 року, приміром, Юн Сидоров і Владислав Мордасов були арештовані за організування протесту проти місцевої влади. З того часу вони перебувають за ґратами. Мордасова багато разів піддавали побиттю.

Видання також нагадує і про українського кінорежисера Олега Сенцова, який критикував Росію за анексію Криму. Через це його звинуватили у “підготовці теракту” і кинули за ґрати.

Наталія Арно зауважила цього тижня, що зростання кількості політичних в’язнів піднімає питання не просто про російську державу, а й про її лідера. “Чого Володимир Путін боїться?” – поставила питання вона.

Відповідь на це питання хочуть почути й уряди країн, яким доводиться боротися проти російської агресії. Путін демонструє силу і зухвалість. Але він не довіряє росіян, щоб дозволяти їм чути критику про нього.