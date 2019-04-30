РКН покарав самарське ЗМІ за відсутність новин у вихідні. Тепер видання тролить РКН

У Самарській області Роскомнагляд склав протокол на мережеве видання «Парк Гагаріна» через відсутність новин у вихідні дні, тоді як у свідоцтві про реєстрацію ЗМІ була вказана щоденна періодичність. Суд визнав дії регулятора законними і оштрафував журналістів на 10 тисяч рублів. Тепер вони кожен уїк-енд публікують негативні новини про Роскомнадзор, щоб не давати нових приводів для покарання. Про це повідомляє «Новая газета».

Старший юрист Центру захисту прав ЗМІ Світлана Кузеванова уточнила, що за законом про ЗМІ редакції зобов’язані при реєстрації вказувати передбачувану періодичність випуску видання. Проте цей закон приймався дуже давно, коли інтернет-видань як таких не існувало.

Сьогодні, за її словами, Роскомнадзор підходить до закону формально і вважає, що зміна періодичності мережевого видання, як і раніше, має відбуватися через процедуру повідомлення регулятора. «Виходить, якщо навіть один день мережеве видання не розміщує матеріали — це підстава для притягнення до адміністративної відповідальності», — констатує Кузеванова.

«Парк Гагаріна» не публікував новини в один з вікендів лютого 2018 року, що РКП визнав порушенням. Після отриманого штрафу журналісти почали розміщувати у вихідні негативні новини, які стосуються РКП. Зокрема, вони розповідали про кримінальну справу, фігурантом якої був прес-секретар РКП Вадим Ампелонский, про безуспешном протистоянні РКН і Telegram, а також створеної розробниками з Барнаула грі на цю тему. Серед останніх новин вихідного дня — замітка про те, що хакери розкрили союзників Роскомнадзора у здійсненні інтернет-цензури.