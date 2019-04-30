Білорусь повністю зупинила прийом російської нафти

30 квітня Білорусія повністю зупинила прийом нафти з Росії. Транзит енергоносіїв планують відновити 2 травня після витіснення неякісної нафти. Про це повідомляють ТАСС і «БелТА» з посиланням на представників ВАТ «Гомельтранснафта Дружба».

«На 8:00 30 квітня всі маршрутні доручення по місяцю були виконані і прийом нафти з Росії повністю зупинений», — наводять видання повідомлення компанії.

Раніше Міненерго РФ повідомило, що якісна нафта, що відповідає вимогам регламенту, почала надходити на кордон Білорусії 29 квітня. У відомстві уточнили, що на нафтопереробний завод у Мозирі нафта надійде 2 або 3 травня. За даними білоруської сторони, зараз чиста нафта знаходиться на 30-му кілометрі траси Унеча — Мозир. Це третина шляху від Унечи до державного кордону з Республікою Білорусь.

Використовуючи вимушену паузу, ми постараємося виконати необхідні на даний момент ремонтні роботи», — кажуть у ВАТ «Гомельтранснафта Дружба».

19 квітня концерн «Белнефтехим» повідомив про різке зниження якості що надходить з Росії нафти. Прес-секретар концерну Марина Костюченко заявила, що з Росії надходить нафта з вмістом хлорорганічних сполук, «перевищує в десятки разів граничні значення». У наступні дні відразу кілька країн, у тому числі Німеччина, Польща і Україна призупинили поставки сирої нафти з Росії по нафтопроводу «Дружба».

Загальний обсяг неякісної нафти в трубопроводах Росії, Білорусії, України і Польщі становив близько 5 млн тонн, заявив білоруський оператор нафтопроводу. Мінськ має намір добитися компенсації від російської сторони.