Під Києвом іноземець вистрибнув з потяга, щоб уникнути проходження прикордонного контролю

Останнім часом особливого поширення отримав так званий екстремальний туризм.

Однак для цього не потрібно купувати додаткове обладнання, або виїжджати в інші країни. Іноді для отримання дози адреналіну достатньо бажання уникнути зустрічі з прикордонниками.

Це вже другий візит чоловіки в Україну, причому в перший раз він перевищив терміни перебування в країні. В результаті його притягнули до адміністративної відповідальності і відправили додому. Це сталося два тижні тому назад. А вже 29 квітня грузин сів у потяг «Мінськ — Київ».

Однак на цей раз, не доїжджаючи до кінцевої станції, він видавив вікно у своєму купе, вистрибнув з потяга і зник у невідомому напрямку. Зробив він це, щоб уникнути прикордонного контролю, який проводиться на залізничному вокзалі «Київ-пасажирський».

Пошуком порушника державного кордону зайнялися оперативні підрозділи прикордонної служби. Їм спільно з бійцями спецпідрозділу «Д. О. З. О. Р.» вдалося оперативно затримати втікача. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.