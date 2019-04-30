У центрі Києва з «Ашана» евакуювали відвідувачів

У вівторок, 30 квітня, в Києві почали евакуювати персонал і відвідувачів гіпермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою вулиця Антоновича,167.

Правоохоронці отримали дзвінок про те, що в будівлі знаходиться вибухівка. Зараз туди нікого не пускають, а саме приміщення обстежують.

Про це Інформатор повідомляє з місця події.

Повідомлення про замінування гіпермаркету надійшло близько 16:00.

На місце прибули правоохоронці, співробітники ДСНС і швидка допомога, пізніше прибули вибухотехніки. Також почали евакуювати співробітників і відвідувачів. На даний момент у будівлі працюють правоохоронці, в «Ашан» нікого не пускають. Зазначимо, що ТРЦ Ocean Plaza, в якому знаходиться гіпермаркет, працює в нормальному режимі.