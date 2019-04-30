Forbes показав вілли і маєтки російських мільярдерів у Франції

Журнал Forbes представив читачам французьку нерухомість найбагатших росіян. Всього до списку увійшли 12 вілл і маєтків.

«Російські мільярдери з кінця 1990-х насолоджуються архітектурою і лагідним кліматом французького Середземномор’я», — йдеться в анонсі збірки. Журналісти з’ясували, що більшість об’єктів нерухомості російських мільярдерів у Франції записано на їх найближчих родичів.

Приміром, у власника «Тінькофф банку» Олега Тинькова знайшли два гостьових будинки в Куршевелі і Валь-Торансе. Колишній губернатор Чукотки, бізнесмен Роман Абрамович володіє кількома маєтками на півдні Франції, з яких найвідоміше — Шато-де-ла-Круа — в минулому належала британському королю Едуарду VII.

Також видання показало нерухомість глав уральських компаній. Приміром, президент УГМК Іскандер Махмудов володіє історичним Шато-де-ля-Пинс, а голова ММК Віктор Рашніков — трьома віллами на півдні Франції, одна з яких раніше належала музиканту групи The Rolling Stones Кіту Річардсу.

Раніше журнал публікував дані про елітної недвижимостироссийских мільярдерів у Великобританії. У рейтингу з 26 мільярдерів найнижча позиція у колишнього віце-прем’єра уряду Росії Ігоря Шувалова з апартаментами за 828 млн рублів.