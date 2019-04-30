Венера сойдётся с Меркурием: астролог рассказал, когда Тимошенко может стать премьер-министром

В отличие от Владимира Зеленского и Петра Порошенко, досрочные парламентские выборы совершенно невыгодны Юлии Тимошенко, хоть она и ратует за них. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс в комментарии “Главреду”

“Более благоприятная ситуация для нее сложится осенью. В ее гороскопе Сатурн встанет на свое место (произойдет обращение Сатурна), и в прогрессии Венера сойдется с Меркурием. Осенью на выборах она сможет показать лучше результат, нежели в случае досрочных. К тому же, осенью у Тимошенко будет больше шансов стать премьер-министром. Однако пока что выглядит все так, что, скорее всего, Тимошенко никак не стать премьером”, – отметил астролог.

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“Поскольку гороскоп Зеленского (25 января 1978 года) и гороскоп Гройсмана (20 января 1978 года) почти идентичны. Зеленский родился на пять дней позже Гройсмана, оба – Водолеи, планеты у них одинаковые. Говорим Гройсман – подразумеваем Зеленский, говорим Зеленский – подразумеваем Гройсман”, – объяснил он.

Астролог отметил, что Зеленский очень легко может договориться с Гройсманом, переформатировать правительство, завести своих людей.

“Гройсман будет в ежовых рукавицах, будет абсолютно лоялен по отношению к Зеленскому и будет проводить линию нового президента.Также я посмотрел гороскоп бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы – возможно также, что премьером станет он”, – резюмировал Росс.