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Вышел первый трейлер «Соника в кино». ВИДЕО

30.04.2019

Студия Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Соник в кино». Это экранизация популярной серии видеоигр про добродушного синего ежа, который умеет очень быстро бегать. В главных ролях снялись Джим Керри (играет злодея доктора Роботника), Бен Шварц («Парки и зоны отдыха») и Джеймс Марсден («Трасса 60»).

В трейлере Соник переворачивает чужие машины, уворачивается от ракет и двигается так быстро, что кажется, будто он останавливает время.

Украинская премьера «Соника в кино» намечена на 7 ноября.

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