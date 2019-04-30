В Одесской области заживо сгорели 80 свиней

Во вторник, 30 апреля в Одесской области во время пожара на свиноферме погибли 80 свиней.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Около 6.45 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пригороде райцентра Болград горит свинокомплекс”, – отмечается.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что огонь охватил крышу корпуса. Примерно в 7.40 пожар удалось ликвидировать на площади 400 кв. м.

В результате пожара погибло 80 голов свиней, спасен рядом расположенный корпус и 120 свиней.

Также продуктами горения отравился мужчина, 1990 года рождения. Пострадавший госпитализирован.

Причина возгорания устанавливается.