Итоги 30 апреля: в Японии впервые за 200 лет проходит церемония отречения от престола, Зеленского официально обьявили президентом

Зеленского официально обьявили президентом.

Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные результаты второго тура выборов Президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

Читайте также: Отдайте уже булаву: у Зеленского отреагировали на объявление ЦИК результатов выборов

Зеленський, так Зеленський. Супрун: медицина поза політикою

Бигус раскрыл схему с зелеными тарифами.

Бигус Инфо” изучили тех, кто зарабатывает – и будет зарабатывать – на зеленом тарифе.

От олигарха Ахметова до семьи Авакова – все они наращивают мощности, пока действует привлекательный “зеленый тариф”.

Читайте также: День пограничника в Украине: дата, традиции

В Японии проходит процедура отречения от престола императора Акихито.



В Японии во вторник, 30 апреля, впервые за 200 лет пройдет церемония отречения императора от престола. Она состоится в Императорском дворце ранним вечером.

1 мая японский престол займет его сын – наследный принц Нарухито.

“Игра престолов 8”: опубликован анонс 4 эпизода

Bloomberg: у путінській Росії політв’язнів більше, ніж в СРСР

Ученые хотят вернуть Плутону статус планеты.

Ученые Дэвид Гринспун и Алан Стерн выступили с призывом вернуть Плутону статус полноценной планеты.

Свое заявление они обосновали на данных о геологии этого небесного тела, полученные зондом New Horizons.

Банановый протест в Польше: почему поляки массово фотографируются с бананами?