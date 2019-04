У Батумі почистили озеро на дипломатичному рівні

Посол Швеції в Грузії Ульрік Тидестрем опублікував в Twitter знімок озера, розташованого на Батумському бульварі. На фото видно величезна масляна пляма, а також велика кількість сміття у воді біля берега.

Dancing Fountains pond in #Batumi. Beautiful from afar. Less appealing up close. #KeepGeorgiaTidy @SwedeninGE @CleanUpGeorgia @AlumniSweden pic.twitter.com/rPA8bDrNDN

— Ulrik Tideström 🇸🇪 (@UTidestrom) 26 квітня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Грузія – держава, розташована в Передній Азії і на Близькому Сході.

Прапор



Герб



Столиця – Тбілісі

Найбільші міста – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Поті

Форма правління – Республіка

Територія – 69 700 км2 (118-я в світі)

Населення – 3,72 млн чол. (132-я в світі)

Офіційна мова – грузинська

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,754 (76-а в світі)

ВВП – $16,53 млрд (116-я в світі)

Валюта – грузинський ларі

Межує з: Вірменією, Туреччиною, Азербайджаном, Росією

«Танцюючі фонтани в Батумі. Здалеку красиво, хоча поблизу вони вже не так привабливі», — написав Тидестрем під фото.

У лічені години після публікації компанія «Батумис цкали», яка функціонує при міському голові, відрапортувала про очищення озера.

«Води стічної системи міста потрапляють в озеро Ардаган. Стічні води часто забруднені відходами, які в результаті виявляються в озері», — було сказано в заяві компанії. Відомство також закликало не кидати сміття в водостоки і канали.

Вже після обіду Тидестрем опублікував ще одне фото — вже очищене озеро Ардаган.

Dancing Fountains pond (Ardagani lake) a few hours later. I learned that #Batumi Water cleans the lake frequently, authorities and that have been investigating a temporary pipe leakage. The full beauty of the lake seems restored 👍 @SwedeninGE #KeepGeorgiaTidy @CleanUpGeorgia pic.twitter.com/mi6fJxKDRg

— Ulrik Tideström 🇸🇪 (@UTidestrom) 26 квітня 2019 р.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Києві стартує сезон співаючих фонтанів.

За матеріалами «Європейська правда»

